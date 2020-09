Retour à l’école à temps plein pour les élèves de Manikoutai

Les élèves de 4e et 5e secondaire de l’école Manikoutai retrouveront les bancs d’école à temps plein dès le lundi 21 septembre. Jusqu’à maintenant, les élèves se présentaient en classe une journée sur deux .

Ce nouvel horaire est rendu possible par l’annonce de la semaine dernière du ministre de l’éducation, Jean-Francois Roberge, qui permet aux élèves de faire partie de deux autres groupes stables.

Le 17 et 18 septembre seront des journées pédagogiques pour permettre au personnel de préparer le retour à temps plein des élèves. « L’équipe-école travaille très fort actuellement pour réorganiser le tout et finaliser les derniers détails avant le retour des élèves lundi», affirme le directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier.

M. Poirier explique aussi que toutes les mesures et consignes de la Santé publique et du ministère de l’Éducation seront respectées pour s’assurer que les élèves soient dans un milieu sécuritaire. Toujours selon M.Poirier, l’école Manikoutai a suffisamment de locaux pour respecter les règles et accueillir tous les élèves.

Les détails concernant les nouveaux horaires devraient être communiqués d’ici vendredi.