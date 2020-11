Résidence des bâtisseurs de Sept-Îles : un résident infecté à la COVID-19

La direction de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles confirme qu’un résident a été testé positif à la COVID-19. Plusieurs mesures sont en place depuis ce matin. La personne est hospitalisée à l’hôpital de Sept-Îles.

Parmi la série de nouvelles procédures, il y a confinement de tous les résidents depuis 18h hier soir (19 novembre), interdiction d’accès à la résidence pour les visiteurs (accès limité aux proches aidants et aux intervenants du réseau de la santé et leurs partenaires seulement) et isolement des contacts étroits initiés.

Tous les résidents et tout le personnel de la Résidence des Bâtisseurs seront soumis à un dépistage massif.

« La priorité du Groupe Résidences des Bâtisseurs, c’est la santé et la sécurité de nos résidents. Nous

travaillons en étroite collaboration avec le CISSS. Nous remercions nos résidents et nos employés pour leur

engagement à faire de la résidence l’endroit le plus sécuritaire possible. Leur participation accrue aux

mesures de protection et leur collaboration quotidienne sont très appréciées », mentionne Line Cloutier, directrice

générale de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles par voie de communiqué.

La direction indique que la situation sera appelée à évoluer dans le temps.