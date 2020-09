Réserve navale NCSM Jolliet : l’ancienne salle intérieure de tir est démolie

Si vous avez circulé sur l’avenue Brochu entre les rues Napoléon et Maltais à Sept-Îles depuis le 24 août, vous avez sûrement observé que le bâtiment derrière les lieux généraux de la Réserve navale NCSM Jolliet était en voie de démolition.

La Défense nationale a pris la décision de démolir le bâtiment qui servait de salle de tir intérieur pour l’entraînement annuel des membres du NCSM Jolliet. Ce lieu n’était cependant plus utilisé depuis 2005.

Bâtiment obsolète

Parmi les facteurs qui expliquent la démolition, le bâtiment était jugé obsolète, il y avait aussi présence de contamination au plomb et de la moisissure et il y a aussi l’aspect économique pour la réparation.

« L’une de nos principales priorités est d’offrir à nos hommes et nos femmes des Forces armées canadiennes (FAC) les installations et les outils dont ils ont besoin pour accomplir leurs fonctions. Cela requiert une gestion stratégique de nos ressources et du budget de la Défense », a fait savoir Jessica Lamirande du bureau des relations avec les médias pour la Défense nationale.

La Défense nationale axe ses investissements sur les propriétés qui répondent aux besoins opérationnels des FAC, en regroupant les actifs ayant des fonctions similaires et en utilisant efficacement ses infrastructures.

Pour la pratique du tir, les membres de la Réserve navale NCSM Jolliet s’entraînent au champ de tir du Club Kakawi situé au Lac Daigle.

La fin de la démolition est prévue à la fin octobre. Le lieu sera transformé en espace vert. Le coût des travaux est estimé à 568 500$.