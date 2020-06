Repêchage LHJMQ : le Drakkar fait le plein de nouveaux visages

Le Drakkar de Baie-Comeau a profité de cette séance virtuelle de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur pour faire monter à bord de l’organisation 16 nouveaux joueurs, soit 10 attaquants, trois défenseurs et trois gardiens de but.

« On voulait vraiment ajouter de la profondeur au poste de centre et avec les gardiens de but. Des joueurs de centre, c’est toujours difficile à trouver. On aurait bien voulu choisir quelques défenseurs de plus, mais c’est arrivé souvent que le joueur ciblé parte juste avant notre tour », a expliqué le directeur général Pierre Rioux.

Pour leurs deux premières sélections de la journée, en début de 2e ronde, Rioux et son équipe de dépisteurs ont jeté leur dévolu sur l’ailier droit et centre Félix Gagnon (Élites de Jonquière, voir autre texte) et le défenseur gaucher Anthony Lavoie (Chevaliers de Lévis), tous deux classés en fin de 4e ronde par la centrale de recrutement de la LHJMQ.

« Quand tu parles d’un coach player, capable de jouer dans toutes les situations, tu parles d’un joueur comme Félix Gagnon », a lancé le recruteur-chef Pierre Desjardins, qui se réjouissait particulièrement de cette première sélection. « Il joue dans les deux sens et il a une excellente attitude. »

Pour ce qui est d’Anthony Lavoie, Desjardins le décrit comme « un défenseur qu’on aimait beaucoup, défensif mais qui va de plus en plus vers l’attaque et une bonne tête de hockey. »

Un premier gardien

Avec son troisième choix de cette 2e ronde, le Drakkar a choisi le gardien Olivier Ciarlo, du Rousseau Royal de Laval-Montréal, qui a célébré ses 16 ans jeudi. L’équipe qui sélectionnait avant le Drakkar (Drummondville) et celle qui s’exécutait après (Chicoutimi) ont elles aussi repêché un cerbère.

« Antoine (Samuel, entraîneur des gardiens de but) a vu plusieurs fois Ciarlo et il l’aimait. L’objectif était de solidifier notre ligne du centre avec nos trois premiers choix et on a pu suivre notre plan de match. Quand on a vu que l’équipe devant nous choisissait un gardien, on n’a pas pris de chance. »

En 3e ronde, Baie-Comeau a repêché un autre ailier droit, Léo St-Michel (St-Hyacinthe), suivi en 5e ronde du joueur de centre Dan Chrétien (Collège Notre-Dame) et en septième du défenseur Vincent Deschênes (Mauricie midget Espoir).

« St-Michel, c’est un attaquant qui était classé assez haut (21e selon le CSR), mais qui a glissé un peu. On pense qu’il devra peut-être retourner dans le midget la saison prochaine, mais c’est un gars avec des habiletés », de faire valoir Desjardins.

Autres sélections

Le gardien Dekon Randall-Snow (Ontario Hockey Academy) est devenu le choix de 8e tour de la formation nord-côtière. Avec ses deux choix de 9e ronde, le Drakkar a sélectionné le joueur de centre Andrew Doucet (Basses-Laurentides midget Espoir) et l’ailier gauche Matteo Lamoureux (Lausanne junior).

L’avant Ben Mercer (10e, Dartmouth), l’avant Alex Arsenault (10e, Edmunston, junior A), le gardien Charles-Antoine Cusson (11e, Laval-Montréal midget Espoir), le défenseur Emeric Jeansonne (12e, Collège Esther-Blondin), l’avant Charles-Antoine Tremblay (12e, Jonquière), l’attaquant Samuel Vigneault (13e, Pointe-Lévy midget Espoir) et l’avant Gabriel Fillion (14e, Mount Academy U16) ont représenté les autres prises du Drakkar.

Pierre Rioux a avoué que cette première séance de repêchage à titre de dg d’un club junior majeur était plutôt curieuse, chacun dans son coin de pays.

« Ce n’est pas la même ambiance que si tout le monde était réuni au même endroit, c’est évident, et il y avait aussi le fait qu’il n’y a pas eu de hockey de séries. Je serais curieux de voir la liste des 18 équipes de la ligue, car je suis pas mal sûr qu’il devait y avoir de grosses différences », a-t-il conclu.