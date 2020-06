Réouverture progressive pour la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan offrira progressivement un accès et des services à ses visiteurs à partir du 22 juin.

Il est conseillé aux visiteurs de consulter à l’avance le site Internet du Parc ou la page Facebook pour planifier leur visite en ayant les informations les plus à jour.

Le personnel réalise actuellement les travaux nécessaires pour permettre, dans une première phase, la réouverture des îles : Nue de Mingan, Quarry, Niapiskau, Petite île au Marteau, Grande île et Île du Havre.

C’est à partir du 29 juin que Parc Canada acceptera de nouvelles réservations en ligne pour le camping. Pour l’instant, les centres d’accueil et d’interprétation de Havre-Saint-Pierre et de Longue-Pointe-de-Mingan, en plus des kiosques d’accueil d’Aguanish et de Baie-Johan-Beetz, restent fermés jusqu’à nouvel ordre. L’auberge de l’île aux Perroquets et les sites de camping de l’île à la Chasse seront fermés pour 2020. L’offre de service pour le transport maritime a également été ajustée.

Des panneaux de signalisation sont progressivement installés pour indiquer le sens de la circulation pour éviter les croisements entre randonneurs et ainsi respecter la distanciation physique. Les activités de groupe et d’interprétation ainsi que les événements publics resteront suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Par voie de communiqué, Parc Canada reconnaît que « l’expérience de visite et de camping à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan sera différente de ce qu’elle était par le passé. »

Parc Canada rappelle que les visiteurs doivent observer les restrictions de voyages régionales et provinciales, y compris les exigences d’auto-isolement.