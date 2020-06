Réouverture des cinémas : jongler avec la programmation

La réouverture des cinémas était annoncée pour le 22 juin, mais en raison de l’organisation et surtout de la nécessité de trouver une programmation, ce sera le 3 juillet sur la Côte-Nord.

Le gouvernement a annoncé récemment que les salles de spectacles et de cinéma pouvaient rouvrir le 22 juin. Mais pour cela, il faut bien entendu avoir une programmation à proposer au public et c’est un sérieux casse-tête. En effet, durant les trois derniers mois aucune sortie de film n’a eu lieu en raison de la pandémie. De plus, « nous sommes tributaires du cinéma américain donc si les cinémas là-bas de rouvrent pas les sorties seront reportées », précise Claude Rémillard, propriétaire des cinémas de Sept-Îles et de Baie-Comeau.

« Heureusement, nous avons des alternatives avec les productions québécoises. Nous allons donc, si tout va bien, présenter 14 jours 12 nuits, La chasse et Bloodshot avec Vin Diesel », confie-t-il. « La programmation est un véritable défi. Mulan devrait sortir le 17 juillet et le film de Christopher Nolan, Tenet, était annoncé le 31 mais ils parlent déjà de changer la date. » Pour rappel, la sortie très attendue de Mulan était initialement programmée pour fin mars. « Il faut comprendre que le Canada ne pèse pas très lourd face aux grands états américains pour le nombre de personnes. »

Autre possibilité qui s’annonce, pouvoir faire des projections uniques avec des films plus anciens comme les Star Wars, Indiana Jones… « Nous n’avons pas encore la liste de ce qui nous sera proposé. Mais les compagnies de film essaient de nous aider au mieux et ces films ont un coût minime. C’est un montant fixe très intéressant pour nous et pas un pourcentage sur les billets », précise le propriétaire.

Respect des consignes de la santé publique

Tout va bien sûr être mis en place pour respecter les consignes de la santé publique. « Ce que l’on nous demande, c’est tout à fait du bon sens. Nous en faisions déjà une grande partie mais nous allons l’intensifier. » Pour les salles, il va falloir respecter le maximum de 50 personnes pour les plus grandes et de 50 % pour les plus petites (comme la salle 3 de Sept-Îles).

De plus, les places seront désinfectées entre chaque séance. Avant que les lumières ne s’éteignent un signe sera apposé à l’endroit où seront assis les spectateurs pour ne pas avoir ensuite à désinfecter toutes les places. « Nous allons devoir ouvrir plus tôt et fermer plus tard, car la désinfection va nous obliger à avoir un entracte plus long », précise Claude Rémillard. Mais que les spectateurs se rassurent aucun changement de tarif en vue sauf le jeudi où la tarification sera la même que les autres jours de la semaine. De plus, durant l’été le cinéma des Sept-Îles sera ouvert les après-midis de pluie.