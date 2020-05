Réouverture des centres commerciaux le 1er juin

Lors de son point de presse quotidien du 25 mai, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que les centres commerciaux à l’extérieur de Montréal pourront à nouveau accueillir des clients à partir du 1er juin.

Les détails de cette décision seront connus plus tard lors d’un point de presse du ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Plusieurs autres secteurs attendent encore leur réouverture, voici ce que le premier ministre leur a adressé comme message : « Je reçois beaucoup de messages de gens qui demandent quand ce sera leur tour d’être rouvert. Je pense aux campings, aux lieux de culte, aux restaurants, bars, gyms, hôtels. Je veux vous dire qu’on ne vous a pas oublié. On a une liste complète et on discute régulièrement avec la Santé publique pour savoir quand on pourra vous donner l’autorisation de rouvrir. »

Manque de travailleurs

M. Legault rappelle qu’il y a toujours un manque de travailleurs importants dans le secteur de la santé. Ainsi, le gouvernement mettra en place dans les prochaines semaines, des formations rapides d’environ 3 mois qui permettront aux gens d’aller travailler auprès des personnes vulnérables, en particulier dans les CHSLD.

Concernant les demandeurs d’asile qui travaillent actuellement dans le milieu de la santé, le premier ministre a demandé au ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barette, de regarder les cas un par un pour voir si certains demandeurs pouvaient être accueillis comme immigrants. Il s’agit d’une façon de remercier ces gens selon François Legault.

Pour ce qui est de la capacité de dépistage du Québec, la province a réussi a faire 15 000 tests ce jeudi et vendredi passé.

Rappel des consignes auprès des jeunes

Les comédiens Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk accompagnaient le premier ministre aujourd’hui. Ils se sont adressés aux jeunes pour qu’ils continuent de suivre les règles et directives de la Santé publique pour contrer la propagation de la COVID-19. L’importance du masque fût abordée par Sarah-Jeanne Labrosse qui affirme : « Mettre un masque dans un endroit non contrôlé, c’est être brillant, c’est prendre soin de sa société et de sa communauté ». Les deux comédiens seront à la barre d’une émission spéciale à Télé-Québec pour remplacer le bal des finissants que les adolescents n’auront pas cette année.