Réouverture de l’économie: le fédéral travaille avec les provinces

En point de presse le 27 avril, le premier ministre du Canada Justin Trudeau, confirme que son gouvernement travaille de concert avec les provinces, sur les lignes directrices afin de rouvrir l’économie. Il convient que les règles de chaque province sont uniques, mais il appelle à la coordination d’un bout à l’autre du pays.

« Les provinces ont l’autorité dans ce champ de compétence. Mais elles ont la responsabilité de faire ce qui s’impose. Nous allons travailler ensemble pour élaborer les principes collectifs. D’une industrie à l’autre, d’une région à l’autre, les directives seront différentes. », a-t-il précisé.

Justin Trudeau a invité les employeurs à se rendre sur le site canada.ca afin d’accéder au portail de demande en ligne pour la subvention salariale de 75%. Cette aide financière, pouvant aller jusqu’à 847 $ par semaine par employé, pourra être versée par dépôt direct dès le 7 mai.

« Ce sont plus de 300 000 visites du calculateur en ligne que nous avons enregistré au cours des derniers jours et depuis 6 heures ce matin, 10 000 commerces et entreprises ont faire leur demande. »

Pour les Canadiens qui ne peuvent être embauchés, qui sont dans l’incapacité de travailler et les travailleurs saisonniers, le premier ministre Trudeau les invite à demander la Prestation canadienne d’urgence en reconfirmant leur admissibilité pour le mois prochain. « Mais c’est la subvention salariale ou la Prestation canadienne d’urgence, un ou l’autre, pas les deux », prévient-il.

En ce qui concerne les étudiants, un projet de loi sera adopté au Parlement afin d’instaurer les mesures du programme. Une première séance virtuelle se tiendra demain et en personne mercredi.

Le gouvernement du Canada entend prêter main-forte aux provinces afin qu’elles augmentent le salaire des travailleurs essentiels. « Nous allons faire notre part pour que cela se concrétise. Nous sommes en discussion avec toutes les provinces et territoires afin de mettre leur plan en place pour les travailleurs essentiels. »