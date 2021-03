Réouverture de la 138 entre Sept-Îles et le chemin de la Pointe-Noire pour un bloc de deux heures

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, a fait savoir que le ministère des Transports du Québec (MTQ) rouvre la route 138 entre Sept-Îles et le chemin de la Pointe-Noire entre 18h et 20h pour le retour à la maison et les changements de quarts de travail, notamment pour Aluminerie Alouette et la SFP Pointe-Noire. Le tronçon de la route 138 demeure fermé entre Clarke City et Port-Cartier en raison des conditions de visibilité nulle dans le secteur du barrage.

