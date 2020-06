Remise de cadeaux au centre jeunesse de Sept-Îles

La Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles a remis un grand nombre de cadeaux au centre jeunesse du CISSS de Sept-Îles. Ce don a été permis notamment grâce à la contribution de Rio Tinto IOC.

Parmi les cadeaux, on retrouve une télévision, des équipements pour le sport, une console Nintendo, des livres et bien plus. En raison de la pandémie, la Fondation a créé le fond COVID-19 qui a permis cette remise de présents.

Pour la Fondation, il s’agissait d’un geste tout à fait naturel d’aider le centre jeunesse. « C’est une occasion pour nous de faciliter la vie des jeunes qui a dû être plutôt difficile au cours des derniers mois à cause de la pandémie », affirme Cindy Basso, directrice liaison et gestion de projet pour la Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles.