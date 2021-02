Relance de l’usine de biocarburant à Port-Cartier : un plan d’affaires sera présenté au gouvernement

Lors de la séance du conseil du 8 février de la Ville de Port-Cartier, le maire Alain Thibault a annoncé que le comité de relance d’Arbec allait présenter un plan d’affaires pour la relance de l’usine de biocarburant au gouvernement du Québec le vendredi 12 février.

Selon le maire Thibault, il s’agit d’une opportunité à saisir pour relancer l’usine de biocarburant parce que ce type de projet cadre dans la stratégie énergétique et environnementale du gouvernement du Québec. Le maire ajoute que pour que le projet de relance aille de l’avant, il faudra une implication financière du gouvernement québécois.

L’entreprise ArcelorMittal serait l’utilisateur principal du biocarburant dans le plan d’affaires qui sera présenté.

Située sur le site de l’usine Arbec du Groupe Rémabec, l’usine de biocarburant, qui a coûté plus de 100 millions de dollars, ne fonctionne pas.

Au mois de décembre, l’usine d’Arbec avait cessé ses opérations. À ce moment, Groupe Rémabec avait indiqué vouloir consacrer ses énergies dans la réalisation du projet du complexe intégré qui comprend l’usine de biocarburant et la formation d’un comité de relance avait été annoncée.

Le comité de relance qui est composé de leaders socio-économiques et politiques de la région a été mis sur pied au début du mois de janvier. Alain Thibault, qui préside le comité, affirme que celui-ci a travaillé fort au cours des dernières semaines ce qui aura permis de faire avancer le dossier. « On espère mener ce dossier à terme pour le bien de la population de Port-Cartier et de la région de la Côte-Nord», conclut le maire de Port-Cartier.