Réjean Porlier salue l’entente pour l’approvisionnement en GNL de l’Aluminerie Alouette

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, se réjouit de l’entente entre Aluminerie Alouette, Énergir et le gouvernement du Québec qui permettra l’approvisionnement de l’aluminerie en gaz naturel liquéfié (GNL).

Selon le maire, l’annonce qui a eu lieu le vendredi 23 octobre est le résultat de plusieurs années d’efforts entre les différents acteurs régionaux comme les Chambres de commerce, les élus, les corporations de développement économique et les partenaires industriels. Il salue également l’engagement pris par les deux paliers de gouvernement : « Il fallait prendre les moyens pour que la Côte-Nord ne soit plus la seule région industrielle non desservie en GNL », affirme le maire de Sept-Îles.

Réjean Porlier souligne aussi le fait que l’utilisation du GNL favorisera la réduction des émissions de gaz à effets de serre. La Ville de Sept-Îles affirme qu’elle accompagnera toutes initiatives pour remplacer les énergies polluantes par des énergies vertes.