Recyk et Frip débordé

Recyk & Frip est actuellement débordé et demande la collaboration du public afin de cesser temporairement de déposer vêtements et autres objets domestiques.

En raison de la crise sanitaire, l’organisme a été fermé durant plusieurs semaines. Aujourd’hui, ses portes sont rouvertes, mais les consignes sanitaires à respecter pour assurer la sécurité des employés, des bénévoles et des clients en traînent un ralentissement considérable dans la gestion des dons.

« Même si nous n’acceptons plus les dons depuis plusieurs semaines, les sacs continuent de s’amonceler devant nos portes et dans le conteneur », mentionne la directrice de Recyk et Frip, Mme Maryse Gagnon. « C’est déchirant parce que nous avons aussi une mission environnementale et on ne veut pas que tous ces vêtements ou ces objets se retrouvent à la poubelle ou pire, dans la nature », ajoute-t-elle.

Les citoyens sont donc appelés à conserver chez eux leurs vêtements usagés jusqu’à ce que le service puisse reprendre normalement. Recyk & Frip est un organisme à but non lucratif dont la double mission est de donner une deuxième vie aux vêtements et aux objets domestiques en les revendant à petits prix, tout en venant en aide aux gens dans le besoin. La boutique est ouverte au public du mardi au samedi, de midi à 16 heures.