Rassemblements à Noël : «Actuellement on ne va pas dans la bonne direction», estime François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault soutient qu’«actuellement on ne va pas dans la bonne direction » pour permettre les deux rassemblements à Noël entre le 24 et le 27 décembre, mais la décision finale sera prise le 11 décembre.

«Nous avons encore des hausses importantes de cas et aussi des hausses du nombre de personnes hospitalisées, constate M. Legault. Pour prendre notre décision nous allons regarder la situation dans les hôpitaux dans les 10 prochains jours. Plusieurs hôpitaux sont près de la limite de patients ayant la COVID qu’ils peuvent soutenir. La situation s’est améliorée à 90 % dans les CHSLD, mais nous demeurons préoccupé par les RPA (Résidence privées pour aînés). »

En ce qui concerne la distribution des vaccins, 700 000 doses seront disponibles au Québec d’ici le 31 mars. « Nous sommes plusieurs premiers ministres à poser des questions au premier ministre du Canada Justin Trudeau pour en avoir plus. Est-ce que c’est possible d’en produire ici ? Je comprends que les trois compagnies vont desservir leurs pays et d’autres aussi. Nous essayons de savoir où se situe le Canada. Justin Trudeau a précisé que pour le vaccin, produit par Moderna, nous serions les premiers. Nous le savons pas pour les deux autres compagnies. »

M. Legault a aussi demandé aux Québecois d’être plus prudents lors du magasinage et de respecter la distance de deux mètres. Des mesures seront dévoilées demain par la vice-première ministre pour un magasinage plus sécuritaire.