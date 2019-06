Rappel d’un dessert aux framboises vendu au IGA

Un dessert choco-framboise vendu au IGA de Sept-Îles fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque de contamination aux norovirus.

Le produit est un Croustillant Choco-Framboise, de marque France Délices. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demande de jeter le produit visé ou de le rapporter au magasin.

Les personnes exposées au virus peuvent présenter des symptômes dans les 12 à 48 heures suivant l’exposition. Les principaux symptômes sont la diarrhée, des vomissements (plus fréquent chez les enfants), des nausées et des crampes abdominales. D’autres symptômes incluent une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé à ce jour.