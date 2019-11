Raphaël Dénommé à l’état brut

De passage sur la Côte-Nord pour s’y produire en spectacle, Raphaël Dénommé attirait déjà l’attention de plusieurs mélomanes avant même la sortie de son premier album Bayou Saint-Laurent. Une situation sûrement attribuable à son répertoire musical qui marie habilement le blues, le rock et le folk.

Un courant musical qu’il dit influencé par l’Americana, un genre musical qui mélange la soul, le country, le rock et le folk. « J’ai été vivre en Louisiane et j’ai adoré. Quand j’y suis revenue, j’avais une autre perspective. Une manière différente d’approcher la musique », confie cet auteur-compositeur-interprète de la relève. Une source dont il s’est visiblement abreuvé si l’on se fie à son titre de son premier album.

À l’image de sa personnalité, Raphaël Dénommé apprécie aller droit au but. « Je ne prends pas de détour. J’utilise le moins de mots possible pour arriver à transmettre mon message. Ça fait vraiment partie de moi depuis toujours », indique celui que l’on compare très souvent à Bernard Adamus et même au groupe Les Colocs. « On se fait tous comparer à nos débuts. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve même ça flatteur. »

Depuis ses débuts, il est demeuré fidèle au même groupe de musiciens. « Le noyau est toujours demeuré le même. Les gars avec qui je travaille sont créatifs. Ils m’inspirent par leur façon de jouer et de parler de musique. On part parfois d’un riff de guitare et ça devient une chanson», lance-t-il.

Sans en être à sa première visite sur la Côte-Nord, Raphaël Dénommé, qui avait déjà participé au Réseau d’été du ROSEQ, sera accompagné pour l’occasion de trois musiciens. Comme il l’a toujours fait, il entend s’adapter au public qu’il aura devant lui. Ceci viendra déterminer s’il va interagir beaucoup ou peu avec les gens. Il se produira le 20 novembre à la Salle Jean-Marc-Dion et le lendemain au Café-théâtre Graffiti.