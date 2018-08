Qui fait les meilleures confitures aux Résidences des Bâtisseurs?

Crédit photo : pixabay.com

Les locataires des résidences des Bâtisseurs sont conviés à prendre part à un concours de confection de confitures qui pourrait leur faire remporter 1000 $ et la production de plus 4 000 pots de leur recette.

Le Groupe Résidences des Bâtisseurs lance un concours estival visant à déterminer qui parmi ses locataires à la meilleure recette de confiture.

L’initiative vise à «mettre en valeur le talent culinaire traditionnel des aînés du Québec», explique le Groupe dans un communiqué. Tous les locataires actuels et signataires d’un bail ou d’une entente de location avec l’une ou l’autre des résidences du Groupe à travers le Québec sont conviés. L’un d’eux détient possiblement la recette qui deviendra officiellement la «Confiture des Bâtisseurs».

Les locataires ont jusqu’au 10 août pour s’inscrire auprès de la direction de leur résidence. Un peu plus de deux semaines seront ensuite allouées pour la confection et la remise de deux pots pour les dégustations qui se feront ultérieurement.

Une première à l’aveugle permettra d’identifier la confiture gagnante de chaque résidence. Une seconde sera faite par les associés du Groupe Résidences des Bâtisseurs à Montréal. C’est à ce moment que la recette gagnante sera déterminée.

Cette dernière sera produite à grande échelle par La Fraisonnée inc, et distribuée gratuitement aux locataires et aux personnels du Groupe. Environ 4 000 pots seront ainsi offerts à l’occasion de Noël. La personne créatrice de la recette recevra une bourse de 1000 $. Les finalistes de chaque résidence recevront quant à eux un prix de 250$.