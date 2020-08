Quelques pas de danse pour la diversité

L’initiative citoyenne Intégration et diversité Côte-Nord va organiser sous peu un flash mob pour célébrer la diversité à Sept-Îles. Mais c’est aussi l’occasion de créer des liens entre les nouveaux arrivants, les plus anciens et les habitants.

Intégration et diversité Côte-Nord n’est pas une association, mais bien une initiative citoyenne qui souhaite pouvoir créer des liens entre les arrivants de toutes origines et les Septiliens. Dans le but de montrer la diversité qui existe ici, quelques pas de danse vont être proposés sur la plage à une date encore à définir. Chacun est invité à participer, habillé en blanc avec un objet ou un drapeau représentant son pays d’origine. Les informations concernant cette activité seront publiées sur la page Facebook du groupe.

Kristof est arrivé à Sept-Îles il y a dix ans. Issu lui-même de l’immigration, il connaît tout le processus par lequel doivent passer les nouveaux arrivants. « Les gens venaient me voir pour me poser des questions, pour avoir des informations, savoir comment s’intégrer. Je les aidais de façon naturelle », précise-t-il.

Est alors née l’amicale interculturelle de Sept-Îles (AMIS). Celle-ci organise des activités « mais je trouvais qu’il manquait quelque chose notamment des indications au niveau de l’orientation, de l’aide à l’emploi, à l’immigration, à l’intégration… ». Avec certains de ses amis, ils décident donc de créer la page Facebook Intégration et diversité Côte-Nord. Parmi les personnes qu’ils aident, les étudiants étrangers qui viennent suivre des cours au Cégep de Sept-Îles. Mais aussi bien d’autres. En ce moment beaucoup de nouveaux arrivants s’installent à Sept-Îles notamment suite à l’appel du gouvernement pour trouver des préposés aux bénéficiaires (France, Afrique, Afrique du Nord).

« Lorsqu’un étudiant nous pose des questions nous essayons de l’envoyer vers un professionnel mieux à même de répondre aux questions comme celles sur les visas. Et cela de façon bénévole bien sûr », confie Kristof.

Intégrité et diversité Côte-Nord n’a pas chômé pendant le confinement. En effet, de nombreuses demandes sont apparues comme de savoir si les étudiants étrangers pouvaient bénéficier de la PCU. « Nous allions donc chercher les dernières informations disponibles sur les choses mises en place par le gouvernement pendant cette période. Nous avons été très actifs. » Autre exemple de l’aide que cette initiative citoyenne peut apporter. Une famille originaire de Côte-d’Ivoire devait venir s’installer à Sept-Îles. Or, en raison de la pandémie, ils ont dû se mettre en isolement à leur arrivée sur Montréal à leurs frais. Ils ont donc quasiment passé tout l’argent qu’ils avaient de côté. Intégrité et diversité Côte-Nord a donc lancé un appel pour des meubles, des vêtements, de la nourriture… L’appel a été entendu par les habitants qui ont fait preuve d’une très belle solidarité.

« Il n’y a rien de pécunier dans notre activité, nous sommes là pour apporter notre soutien bénévolement. Nous voulons être autonomes. Ça nous coûte un peu de temps, mais c’est tout. Il faut qu’en tant qu’immigrants nous soyons présents. Nous ne voulons pas être des minorités invisibles. Il faut se montrer. On apporte quelque chose de nouveau, de fun ici. Les gens qui sont venus s’installer ici ont tout quitté, ils ont pris des risques. Maintenant, il faut avoir le courage de s’intégrer, de participer, d’apporter de la diversité», précise Kristof avec conviction. « Il faut des initiatives citoyennes pour que le vivre ensemble se fasse», conclut-il.