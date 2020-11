Quel est ce phénomène nuageux?

Un phénomène météorologique dans la région de Sept-Îles le 18 novembre a suscité quelques questionnements chez des Internautes sur Facebook. Spécialiste chez Environnement Canada, Simon Legault nous a donné la réponse en lien avec la photo publiée.

« Ce que vous avez sur cette photo, ce sont des nuages d’averses (de neige dans ce cas-ci). Lors des averses, il y a toujours des trouées plus ou moins importantes entre les nuages de précipitations et on peut parfois même y avoir le soleil qui perce », explique-t-il.

Il ajoute que le nuage semble descendre jusqu’au sol sur la photo, « mais c’est plutôt la précipitation sous le nuage qui est en train de descendre vers le sol (la mer) que l’on voit. Difficile de discerner où se termine le nuage et où commence la zone de neige, c’est parfois un peu plus facile à discerner pour des averses de pluie », précise M. Legault.

« Donc, on voit bien que la précipitation est assez localisée dans les contextes d’averses et c’est pourquoi il y a de grandes différences dans les quantités mesurées alors ».