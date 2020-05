Québec suggère fortement le port du masque

Le gouvernement du Québec et son premier ministre François Legault recommandent une troisième consigne pour limiter la propagation de la COVID-19. Après la distanciation physique de 2 m et le lavage des mains, il s’ajoute le port du masque en public.

« C’est une suggestion forte aux Québécois quand ils sortent de chez eux », a lancée d’entrée M. Legault, qui s’est présenté pour une première fois à son point de presse, masque au visage, tout comme le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Le masque artisanal ou couvre-visage sert à protéger les autres, notamment dans les transports en commun ou lorsque la situation ne permet pas le respect de la directive du 2 m.

« On va s’habituer. Ça va permettre de revenir plus rapidement à une vie un peu plus normale », a mentionné le premier ministre au sujet du port du masque qu’il recommande fortement. Il a ajouté que la façon de vivre des Québécois sera différente pour les prochaines années et qu’il faut prendre des mesures pour prendre un contrôle sur le virus en attente d’un vaccin qui pourrait venir dans plusieurs mois. « Ça ne sera pas un long fleuve tranquille », a souligné M. Legault, qui a remercié le personnel du milieu de l’éducation et des services de garde pour le retour du 11 mai.