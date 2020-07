Québec reconfirme la construction d’une maison des aînés et alternative à Havre-Saint-Pierre

Par voie de communiqué, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, ont confirmé qu’une maison des aînés et alternative sera construite à Havre-Saint-Pierre.

Le projet prévoit la création de 48 places pour la population de la région. Cette maison des aînés et alternative permettra la cohabitation de 24 places d’habitation communautaire (Foyer) et 24 places d’hébergement et de soins de longue durée.

Le bâtiment sera situé sur le terrain du Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie. Ce site sera constitué d’unités climatisées de 12 places chacune, et comportera des chambres individuelles avec toilette complète pour chaque résident.

Le gouvernement indique qu’avec la collaboration Corporation des aînés de la Minganie, ce nouveau milieu d’hébergement «favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations mieux adaptées aux besoins des proches aidants.» De plus, pour le gouvernement, cette nouvelle installation rendra le travail du personnel plus intéressant, ce qui contribuera à l’attractivité et à la rétention de cette main-d’œuvre.

La ministre Blais s’était rendue à Havre-Saint-Pierre en décembre 2019 pour annoncer ce projet de maison des aînés à Havre-Saint-Pierre.

En raison de la pandémie, le gouvernement du Québec a décidé de devancer certains projets pour permettre une relance de l’économie. Ainsi, afin d’accélérer la construction des maisons des aînés et alternatives, le gouvernement a annoncé qu’un montant de 309 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 serait devancé à cette année.

Par voie de communiqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais a affirmé: « Notre gouvernement accélère la transformation des milieux d’hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques. Cette construction d’une maison des aînés et alternative à Havre-Saint-Pierre démontre notre action dans ce dossier. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. »

De son côté ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien a fait savoir qu’il était très fier de l’annonce et qu’il se réjouissait surtout pour les gens de la région.