Québec offre une souplesse aux commerçants de centres d’achat

Québec assouplit les règles pour les commerçants de centres d’achat qui n’ont pas de porte principale donnant sur l’extérieur. Ils pourront accueillir la clientèle par la porte arrière, généralement celle d’entrepôt et de réception de la marchandise.

Selon La Presse, le ministère de l’Économie et de l’Innovation a donné son autorisation verbalement pour cette mesure, mais une confirmation écrite est attendue par le Conseil canadien du commerce de détail.

Rappelons que le 28 avril le gouvernement a annoncé que les magasins ayant une porte menant au grand air pourront ouvrir le 4 mai.

« C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont une porte d’accès, que nos commerçants puissent opérer, nous nous réjouissons de cela. La réouverture des centres commerciaux est imminente et souhaitée, car que ce soit par la porte arrière ou celle de devant, les mesures d’hygiène et les précautions doivent être les mêmes », souligne Kateri C. Jourdain, directrice générale des Galeries Montagnaises.

Peu importe la façon, il y aura une nouvelle gestion de la clientèle à assurer avec les directives en place depuis l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. « Les commerçants doivent se préparer. Il faut se faire confiance. Il y a une bonne gestion qui s’est faite dans les commerces de services essentiels jusqu’à maintenant. Il faut juste continuer à évoluer là-dedans », ajoute-t-elle.

Place de Ville

Du côté de Place de Ville, la Librairie Côte-Nord permettra à la clientèle qui aura fait une commande en ligne de passer à l’arrière de la boutique pour cueillir le tout, du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h 30. Il sera possible de payer sur place (paiement sans contact).

« On recommence tranquillement. Je réengage une employée », mentionne la propriétaire Valérie Morais, qui continuera d’offrir la livraison. « Pour l’instant, on ne fera pas entrer la clientèle. On s’en va vers ça, mais pas avant au moins deux semaines, le temps de s’organiser. Il faut mettre en place des moyens pour accueillir les gens d’une façon différente », renchérit-elle. Pour le moment, il est possible de magasiner en ligne au https://cotenord.leslibraires.ca/. La libraire indique que certaines options du site ont été débloquées avec la réception de nouvelles commandes placées il y a quelques semaines.

Quant à Sports Experts, son propriétaire Christian Boudreault mentionne qu’il travaille pour offrir la possibilité au client de venir en magasin via la porte arrière. Il ne peut s’avancer sur une date pour le moment.