Québec honore Dominique Émond et Rodrigue St-Pierre

Dominique Émond et Rodrigue St-Pierre ont été honorés pour leur implication dans la pratique du véhicule hors route. Ils ont reçu le Prix de reconnaissance des bénévoles le 20 novembre dernier à l’Assemblée nationale.

Le dévouement de 30 bénévoles provenant des clubs de motoneige et de véhicules tout-terrain (VTT) de toutes les régions du Québec a été souligné le 20 novembre dernier à l’Assemblée nationale. À cette occasion, le ministre des Transports, François Bonnardel, a souligné la contribution essentielle de ces bénévoles à l’entretien et à la surveillance des sentiers de motoneige et de VTT.

Pour la région de la Côte-Nord, l’implication de M. Émond a été soulignée pour le volet motoneige, et celle de M. St-Pierre pour le volet VTT.

« Je remercie l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent au sein de leur club pour entretenir les sentiers et assurer la sécurité des adeptes de véhicules hors route. Votre travail est essentiel à la pratique de ces loisirs et votre implication est inestimable. C’est pourquoi votre gouvernement est fier de soutenir les clubs de motoneige et de véhicules tout-terrain de partout au Québec qui contribuent à l’essor économique de la province », a mentionné le ministre Bonnardel.

De plus, M. Bonnardel, a confirmé une aide financière de 465 582 $ à 19 clubs de motoneige et de VTT de la région de la Côte-Nord afin de les soutenir dans leurs efforts. L’aide financière permettra aux clubs d’entretenir, de manière sécuritaire, l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité, et ce, dans le respect de l’environnement.