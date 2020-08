Québec dévoile son plan pour le grand rattrapage scolaire  

Comment les élèves de la province rattraperont-ils le retard accumulé dans leur parcours scolaire lors du confinement? Comment convaincre les décrocheurs de revenir sur les bancs d’école?

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé ce lundi 17 août trois nouvelles mesures visant à répondre à ces inquiétudes du réseau scolaire pour la rentrée 2020.

Pour favoriser la réussite scolaire en temps de pandémie, il annonce un investissement de 20 millions de $ pour embaucher plus de ressources pour accompagner les élèves qui auront besoin de soutien particulier. Ce montant sera dédié au recrutement d’enseignants, de tuteurs et d’éducateurs spécialisés.

La nouvelle stratégie du ministre vise à donner les moyens aux centres de services scolaires de la province d’assurer un suivi sur ces élèves qui auront besoin d’aide. Les centres n’auront plus à suivre le protocole pour les répertorier. En temps normal, un centre de services aurait à lister ces cas de jeunes avec des besoins particuliers et des troubles d’apprentissage pour obtenir le financement approprié. Pour les deux prochaines années, le ministre a annoncé mettre sur pause cette procédure et fournira le financement en amont.

Jean-François Roberge a également lancé une campagne de sensibilisation à la fréquentation scolaire. Il rapporte que les professionnels du réseau ont des inquiétudes pour la clientèle adolescente qui serait tentée de demeurer sur le marché du travail. «Il faut valoriser le retour à l’école, le raccrochage pour nos jeunes de 15, 16, 17 ans, qui ne veulent pas revenir sur les bancs d’école cet automne. Nous annonçons que des ressources seront déployées pour que les centres de services puissent agir sur la question avec des organismes locaux, en plus de capsules vidéos», a indiqué le ministre Roberge.

Le ministre de l’Éducation a finalement soutenu qu’à pareille date l’an dernier, c’était 100 millions $ en moins qui étaient investis dans le réseau scolaire. Il maintient que l’offre de capsules en ligne sera développée à temps pour la rentrée.

Il s’agit de la seconde phase de mesures annoncées par Québec pour préparer à la rentrée 2020. Pour consulter les premières consignes relativement aux mesures de santé publique dans les écoles du Québec, cliquez ici.