Quatre karatékas changent de grade

Le Shotokan Karaté-do de Sept-Îles, la nouvelle appellation du Dojo Central de karaté après être devenu un organisme sans but lucratif, comptait des membres au 43e camp provincial d’été de l’AKJQ tenu à Lévis du 22 au 26 juin.

La semaine de formation portait sur la détente, l’explosion et «être bien groundé avec l’énergie du sol dans un travail très martial», a fait savoir le Shihan Claude Deschênes.

En plus de gagner en conseils de l’instructeur invité, Sensei Rick Hotton, 5e dan, venu de la Floride, quatre membres du dojo s’exécutaient pour un nouveau grade. Ils ont réussi leur coup, Martin Dufour accédant au 1er dan. Geneviève Gauthier et Mireille Perron au 2e et Tommy Vallée au 3e.

«Félicitations à tous pour votre accomplissement», a exprimé M. Deschênes.

Pour en savoir plus sur les activités du club, www.facebook.com/shotokankaratedoseptiles/.