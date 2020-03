QSL se démarque au pays

Présente à Baie-Comeau et à Sept-Îles, QSL vient de faire son entrée au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada en 2020.

L’entreprise québécoise de classe mondiale, spécialisée dans l’opération de terminaux portuaires et l’arrimage, est très fière de s’être « démarquée parmi les centaines de sociétés détenues et gérées par des Canadiens », peut-on lire dans un communiqué.

Son excellence, sa performance remarquable et sa croissance durable sont confirmées dans le cadre du prestigieux concours. « Nous sommes honorés de faire partie d’un palmarès aussi important qui reconnaît beaucoup plus que la seule performance financière », a témoigné Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

En opération au Québec depuis 40 ans, l’entreprise possède 37 sites le long du Saint-Laurent. En 2012, elle a étendu ses ramifications sur la Côte-Nord avec un terminal portuaire à Baie-Comeau, où elle compte 80 employés. En 2013, elle s’installait à Sept-Îles. Elle y fait des affaires grâce au partage d’employés provenant de différents entreprises.

Jusqu’en janvier 2019, les divisions nord-côtières étaient connues sous le nom d’Arrimage du Nord. Aujourd’hui, il faut parler de QSL.

Sans avoir de terminal portuaire à Port-Cartier, l’entreprise y réalise tout de même des opérations de temps à autre.