Projet de gazoduc : des Innus de Uashat mak Mani-utenam offrent leur soutien

Des Innus de Uashat mak Mani-Utenam démontrent leur soutien à leurs confrères qui manifestent ailleurs en province et au pays contre la construction d’un gazoduc en Colombie-Britannique. Si à plusieurs endroits, c’est par le blocus de voies ferrées qu’ils se font entendre, sur le boulevard des Montagnais à Sept-Îles/Uashat, ils sont quelques personnes en soutien moral.

« On fait ça pacifiquement. On est contre le projet de pipeline. On est tous des pères, on fait ça pour nos enfants, pour l’environnement », mentionne Réal Jr Leblanc.

Il parle d’un combat humain, et d’un soutien d’une nation à l’autre. « C’est le gouvernement qui nous empoisonne. On est là pour la protection de nos enfants. On ne veut pas d’un avenir de médicaments pour nos enfants ».

M. Leblanc souligne qu’il pourrait poursuivre leur manifestation pour quelques jours. « On verra. Tout le monde est la bienvenue, autochtones ou non ».