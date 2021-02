Projet de développement domiciliaire : les citoyens auront les réponses à leurs préoccupations

Les résidents touchés par le projet de développement domiciliaire sur la rue Holliday à Sept-Îles ainsi que la population auront les réponses à leurs questionnements dans les prochaines semaines.

Les promoteurs locaux du projet, François Turmel et Régis Bouchard, répondront aux préoccupations des résidents qui seront impactés par le développement domiciliaire, ceux du côté pair de la rue Holliday. Ils s’étaient exprimés sur leurs craintes en 2012 et 2013. C’est le 9 février qu’ils seront informés des derniers développements et des ajustements apportés.

Quant à la rencontre publique pour la population, elle aura lieu le 16 février, dès 19h. Les citoyens intéressés doivent s’inscrire pour connaître la façon de la rencontre se tiendra en raison des mesures sanitaires encore en vigueur.

La Boîte à Clés, qui orchestre les rencontres et les communications pour les promoteurs, publiera le 10 février, sur la plate-forme https://www.projetholliday.com/, les grandes lignes des informations transmises. « Nous trouvons important que les résidents de la rue Holliday soient les premiers informés. C’est pour cette raison que la plateforme sera bonifiée le lendemain de notre rencontre avec eux », soutient Natalie Rouleau.

Elle indique que les questions les plus récurrentes depuis l’annonce à la fin de 2020 concernent les sentiers du parc Holliday. Mme Rouleau précise que 85 à 90% du sentier demeurera intact.