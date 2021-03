Projet de développement domiciliaire Holliday : les promoteurs apportent d’importantes améliorations

Les promoteurs du projet de développement résidentiel dans le secteur de la rue Holliday à Sept-Îles, Régis Bouchard, François Turmel et leur équipe annoncent des ajustements à la suite des rencontres citoyennes tenues en février.

Des améliorations seront apportées par les promoteurs en regard des échanges avec les résidents touchés par le projet ainsi que la population septilienne.

Au niveau du plan d’aménagement, les ajustements qui seront apportés sont les suivants :

Cession, à la Ville de Sept-Îles, d’une zone verte adjacente au parc Holliday; qui permettra de maintenir l’accès actuel aux sentiers de ski de fond, de marche et de raquette;

Cession, à la Ville de Sept-Îles, d’une zone verte du côté est de la voie de contournement; permettant ainsi l’aménagement d’un second accès aux divers sentiers;

Ajout de zones vertes des deux côtés de la rue Ternet qui mènera au nouveau quartier résidentiel.

MM. Bouchard et Turmel indiquent ont pris la décision de ne déposer que la phase 1 du plan d’aménagement, en version finale, au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Sept-Îles, pour approbation par celle-ci.

Les deux hommes et leur équipe, notamment leur relève , Justine Bouchard et Jimmy Turmel, continueront de faire évoluer le plan de la phase 2 « afin de répondre et s’ajuster aux besoins du marché et des différents types de demande des gens intéressés à l’achat d’un terrain », est-il mentionné dans le communiqué émis par la Boîte à clés, responsable du volet communications dans le dossier.

Les promoteurs n’écartent pas la suggestion de deux citoyens pour impliquer des spécialistes en aménagement du territoire pour le design des phases 3 et 4 dans le but de développer des quartiers plus « modernes » et moins « traditionnels » au sein de la municipalité.

Par ailleurs, une mise à jour de l’étude sur la circulation sur la rue Holliday sera faite par la firme CIMA à la suite des inquiétudes soulevées quant aux nombreux changements survenus entre 2013 et aujourd’hui.

« Les échanges avec les citoyens nous ont permis d’identifier de nouvelles pistes, fournis des idées à explorer et/ou des informations à valider. Le plan continuera ainsi à évoluer et être modifié afin d’intégrer les recommandations des études réalisées ainsi que pour obtenir l’aval des différentes instances gouvernementales », souligne Régis Bouchard.

Une vingtaine de personnes potentiellement intéressées à acheter un terrain dans le nouveau projet de développement domiciliaire se sont manifestés au cours des trois dernières semaines.

La prochaine étape du projet pour les promoteurs sera la demande de changement de zonage auprès de la Ville de Sept-Îles « puisque le terrain est actuellement zoné industriel lourd.

Il est possible de s’informer des derniers développements via la plateforme web www.projetholliday.com. Une section « questions et réponses » (FAQ) a été créée et est mise à jour de façon hebdomadaire. Les citoyens n’ayant pas accès à Internet ou souhaitant poser leurs questions de vive voix peuvent également contacter Boite à clés par téléphone ou en se présentant directement à leur bureau.