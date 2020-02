Projet de complexe multisport : la Ville de Sept-Îles tombe en mode « attente »

Ça y est! Il ne reste plus qu’à se croiser les doigts pour la Ville de Sept-Îles et espérer que sa demande dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportive du gouvernement du Québec pour son complexe de projet de complexe multisport soit retenue.

La demande a officiellement été déposée cette semaine par la Ville de Sept-Îles.

« C’est une étape importante », mentionne le maire Réjean Porlier, confiant que l’imposant dossier saura convaincre les fonctionnaires et les élus provinciaux de l’importance de ce projet pour la municipalité.

« Ce complexe répond aux attentes exprimées par la population qui souhaite des installations sécuritaires, adéquates et accessibles pour la pratique de différents sports. De plus, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et compte tenu des défis démographiques actuels, le complexe multisport devient un argument de poids pour favoriser la rétention des résidents et attirer chez nous de nouveaux travailleurs et de nouvelles familles », ajoute-t-il.

La Ville de Sept-Îles a présenté un dossier étoffé, un dossier qui fait l’état de situation actuel de l’aréna Conrad-Parent et qui détaille le projet et ses retombées aux plans de l’accessibilité, du développement de l’offre d’activités ou encore du rayonnement.

Une trentaine de lettres de lettres d’appui du milieu (organisations sportives, communautaires, entreprises privées, milieu de l’éducation, conseil de bande, etc.) ainsi que la pétition signée par quelque 1 500 Septiliens l’automne dernier s’ajoutent au document.

« Depuis le début de la démarche de planification, on sent l’appui de la population et l’engouement des différents organismes pour ce projet rassembleur », affirme le directeur général de la municipalité, M. Patrick Gwilliam. Il invite d’ailleurs les citoyens à continuer de parler de l’importance du projet de complexe multisport autour d’eux et sur les réseaux sociaux.

Le projet

Évalué à 33 M$, le projet du complexe multisport comprendrait un aréna, un gymnase triple et une surface synthétique. La demande adressée au gouvernement vise une aide financière de 20 millions $. Les 13 millions restant seront assumés par la Ville de Sept-Îles, avec la participation financière de partenaires privés.

Il faudra attendre quelques mois pour connaître la réponse.