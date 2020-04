Programme incitatif pour les travailleurs essentiels : les gens peuvent s’inscrire

Revenu Québec invite les salariés des secteurs liés aux services essentiels à commencer dès le 21 avril les démarches relatives à leur inscription au Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) en s’inscrivant à Mon dossier.

L’organisation souhaite ainsi éviter une surcharge de son service à la clientèle lors du début officiel des inscriptions au programme, le 19 mai.

Le PIRTE est une aide financière de 100 $ par semaine destinée aux travailleurs des secteurs désignés essentiels qui gagnent de 5 000 $ à 28 600 $ par année. Plus de 600 000 salariés à temps plein et à temps partiel pourraient en bénéficier.

Pour y avoir droit, le travailleur doit : travailler à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels; gagner un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; avoir un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l’année 2020; être âgé d’au moins 15 ans au moment où il fait la demande des prestations offertes du PIRTE en plus d’avoir résidé au Québec le 31 décembre 2019 et prévoir résider au Québec tout au long de l’année 2020.