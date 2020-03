Produits du Saint-Laurent : Fourchette bleue dévoile sa liste 2020

Le programme Fourchette bleue, qui vise la saine gestion des ressources marines du Saint-Laurent, vient de dévoiler sa liste des espèces marines à privilégier pour 2020. On y remarque notamment le retour de la crevette nordique.

On compte dans cette liste 23 espèces de poissons, 6 types de fruits de mer issus de la mariculture et 14 espèces d’algues, pour un total de 43 produits. Si la crevette nordique fait son retour dans cette liste, c’est que les stocks démontrent une certaine stabilité, voire une hausse dans certaines zones selon Exploramer, l’organisme derrière Fourchette bleue.

D’après l’organisme, la gestion prudente dans l’octroi des quotas de pêche semble avoir eu un effet positif sur plusieurs espèces dans les dernières années, ce qui représente bien sûr une bonne nouvelle, mais la fluctuation des stocks est plus difficile à prévoir pour certaines espèces.

« Si nous diversifions les pêches, en octroyant de plus petits quotas, mais pour davantage d’espèces, nous risquons moins de porter atteinte aux espèces populaires et à l’impact économique sur l’industrie », d’expliquer la directrice générale d’Exploramer, Sandra Gauthier.

« Beaucoup trop de nos poissons et fruits de mer, considérés comme des produits de très haute qualité, partent vers l’étranger, sans même que nous n’en voyons la couleur. Et pendant ce temps, nos épiceries nous vendent des produits importés d’Asie. Or, tout comme l’agriculture, nos pêcheries devraient d’abord nourrir notre population avant de prendre la route vers l’étranger », d’ajouter Mme Gauthier.

Dans un objectif de développement durable et de protection de la biodiversité, Fourchette bleue cherche à valoriser les produits marins du Saint-Laurent relativement méconnus du grand public et certifie les restaurants et les poissonneries du Québec qui s’engagent à faire découvrir à leurs visiteurs ces espèces, qui se retrouvent rarement dans l’assiette du consommateur.

Pour consulter la liste des espèces marines 2020 de Fourchette bleue, on peut cliquer ici.