Procès de Sacha Rioux pour agression sexuelle : verdict le 7 mai 2020

Sacha Rioux a comparu mercredi (11 mars) au palais de justice de Sept-Îles pour une accusation d’agression sexuelle, des gestes qu’il aurait commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 à Baie-Comeau sur une personne d’âge mineur à l’époque. La juge Vicky Lapierre rendra son verdict le 7 mai prochain.

L’homme de 43 ans n’en est pas à une première comparution. En 2018, il a été condamné pour grossière indécence alors qu’il s’était masturbé en public à l’aréna Conrad-Parent et à l’hôpital de Sept-Îles.

Le 28 février dernier, il a plaidé coupable pour agression sexuelle, des gestes commis en 2010, et pour des voies de fats portés entre 1998 et 2014. Il a écopé de seize mois, dont dix en détention provisoire. Il lui en reste six à purger.

Lors de son interrogatoire, Sacha Rioux a nié les gestes qui lui sont reprochés par la présumée victime, soit de l’avoir embrassée et touchée sans son contentement.