Privée de soins faute d’avions

Mélanie Jean habite à Port-Cartier. Elle vient de lancer un appel sur Facebook car elle souffre d’un problème de santé qui l’oblige à aller à Québec toutes les deux semaines. Depuis le début de la pandémie, c’est quasiment mission impossible en raison des problèmes des compagnies d’aviation

Mélanie Jean doit se rendre à Québec toutes les deux semaines le traitement qu’elle nécessite ne se trouve pas sur la Côte-Nord. Au moment du premier confinement elle a dû laisser tomber ses traitements puisqu’il n’y avait plus d’avion. Aujourd’hui, il y en a mais cela l’obligerait à rester trois jours à Québec ce qui est impossible aussi bien financièrement que vis-à-vis de son employeur.

« De vivre cette situation est déjà atypique, c’est quand même angoissant, stressant… mais je le vis et je m’en sors bien, ça fait partie de ma routine depuis plusieurs années. Je vis la gorge constamment serrée depuis le début de cette pandémie, parce que je dois jongler avec les horaires de vols , les gens qui ne sont pas toujours de bonne volonté, les coupures dans les services , les annulations , l’argent aussi! Pour l’instant, l’option que j’ai c’est d’attendre de voir comment les choses vont se dérouler, de voir si les vols reprendront avec un horaire mieux conçu, plus accessible… », précise-telle.

En attendant, elle ne peut plus suivre son traitement. Cela ne va pas la tuer en 24 heures comme elle le dit elle-même, mais elle vit en permanence stressée.

« J’aimerais donc, si mon histoire vous touche, si vous vous sentez interpellé, que vous la partagiez. Que cette situation, que je suis convaincue de n’être pas la seule à vivre, soit connue des gens qui ont un peu d’influence… et que quelque chose soit fait pour rétablir un service aérien digne de ce nom! », précise-telle dans sa publication Facebook. Elle souhaite que son message soit relayé le plus possible pour que les choses bougent enfin.