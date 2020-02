Prise d’inscription pour la Tournée littéraire jeunesse du Salon du livre de la Côte-Nord

Plusieurs auteurs et illustrateurs du 36e Salon du livre de la Côte-Nord, iront à la rencontre des jeunes dans les écoles de Tadoussac à Sept-Îles, les 20-21-22 et 27 et 28 avril prochain, dans le cadre de la Tournée littéraire jeunesse. La période d’inscription pour les recevoir est en cours.

Plus d’une dizaine d’auteurs et d’illustrateurs proposeront des animations en classe dans le cadre de cette Tournée littéraire jeunesse. Il s’agit de Biz, Tristan Demers, Nadine Descheneau, Pierrette Dubé, Roger Dubé, Michèle Hénen, Nadia Lakhdari, Alexandra Larochelle, Samuel Larochelle, Carine Paquin et Sylvie Payette.

Pour s’inscrire, les professeurs et les éducateurs doivent remplir le formulaire disponible au www.salondulivrecotenord.com d’ici le 21 février à 16 h.

Un rappel

Les auteurs et les éditeurs désirant soumettre une candidature pour le Prix littéraire Myriam Caron, remis pour une première fois en 2020, doivent remplir le formulaire d’inscription, disponible sur le site web du Salon du livre de la Côte-Nord, d’ici le 14 février. Pour être admissibles, les écrivains se doivent de vivre dans la région ou d’en être originaires. Cette récompense s’accompagne d’une bourse de 1 000 $ grâce à un partenariat avec le Réseau Biblio Côte-Nord.