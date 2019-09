Près de 200 personnes marchent pour le climat à Sept-Îles

Environ 200 personnes ont participé à la grève pour le climat aujourd’hui à Sept-Îles. C’est moins de participants que d’élèves qui ont voté pour la grève.

Un peu plus de 270 étudiants avaient voté en faveur d’une journée de grève pour le climat. Ce matin, ils étaient une cinquantaine à faire du piquetage devant le Cégep de Sept-Îles. Quelques-uns se sont joints à eux au cours de la journée. Lors du rassemblement devant la SAQ ce midi, environ 200 personnes formaient le cortège, jeunes et vieux.

La présidente de l’Association générale des étudiants du Cégep de Sept-Îles (AGECSI), Geneviève Duclos, se dit satisfaite de la participation. « Quand je compare à la manifestation de mars dernier, je suis très contente. On a réussi à atteindre 200 manifestants. On en a perdu quelques-uns en chemin, on en a gagné d’autres. Mais c’est le geste qui est important, non le nombre de personnes. »

Seulement une élue de Sept-Îles, Charlotte Audet, était sur place pour appuyer le mouvement. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, et la députée de Manicouagan, Marilène Gill, avaient envoyé des employés pour les représenter. Le candidat du Parti vert du Canada, Jacques Gélineau, s’est dit déçu par la maigre participation de la population de Sept-Îles.

Quelques représentants de centrales syndicales étaient sur place pour appuyer les cégépiens, dont la CSN, la CSQ, les Métallos et la FTQ.

Port-Cartier

Les élèves du Centre éducatif l’abri à Port-Cartier ont fait leur marche durant l’après-midi. Quelque 350 élèves du secondaire devaient se rendre sur l’île McKormik pour rejoindre les étudiants du troisième cycle des écoles primaires Saint-Alexandre et Riverview.

La manifestation est toujours en cours à Port-Cartier.