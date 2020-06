Préposé en CHSLD : les détails ici pour vous enrôler

En trois mois, le gouvernement du Québec compte marquer l’Histoire en montant une armée de 10 000 personnes pour aller à la rescousse de la dignité des personnes âgées.

Le premier ministre du Québec a réitéré son appel à la mobilisation pour devenir préposé aux bénéficiaires pour les CHSLD de la province. Plus de détails ont été donnés sur la formation rémunérée qui se déroulera du 15 juin au 15 septembre.

Le nouveau programme de Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé sera une attestation d’étude professionnelle qui donnera un laissez-passer direct pour devenir un préposé en CHSLD. Il sera donné dans 52 centres de services scolaires du Québec.

La formation compile 375 heures (trois mois à temps plein), dont 120 heures de formation de base. Le reste de l’apprentissage se fera en formule hybride en centre de soins et en classe.

Ils seront « habiletés à donner des bons soins dès le jour 1 », soutient le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. L’accent sera mis sur la prévention des infections, l’approche relationnelle au soutien et au confort et les soins d’assistance aux personnes.

Lors de la formation, le gouvernement offrira un salaire de 760 $ par semaine. Lors de l’embauche à temps complet en CHSLD, le salaire annuel sera de 49 000$.

« On veut avoir marqué l’histoire avec cette formation. En 2020, je veux que l’on ait enfin trouvé le personnel nécessaire pour prendre soin de nos aînés et de nos personnes les plus vulnérables. C’est gênant ce que qui ce passe en ce moment. On doit traiter nos aînés avec humanité et dignité. Si à la fin de mon mandat, j’aurai réglé la situation des CHSLD, je serai bien content », a déclaré le premier ministre François Legault.

Les inscriptions sont présentement ouvertes. Pour manifester son intérêt, vous dirigez vers le présent lien.