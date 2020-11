Premières alertes météorologiques de la saison

Environnement Canada vient de lancer deux alertes météorologiques annonçant le début officiel de l’hiver.

La première alerte concerne d’importantes chutes de neige allant de 15 à 20 cm à partir de ce soir, dimanche 15 novembre. Cette alerte concerne le centre de la province et le long de la Côte-Nord jusqu’à Sept-Îles. Les déplacements pourraient être rendus difficiles à certains endroits.

La deuxième alerte est émise conjointement avec Pêche et Océans. Il s’agit d’un avertissement d’onde de tempête impliquant un risque de déferlement de vagues et de débordement côtier. Des vents violents vont toucher la Côte-Nord. Associés aux forts coefficient de marée, ils peuvent provoquer un déferlement de vagues mineur. et concernent les secteurs suivants : Sept-Îles – Port-Cartier de 12h à 16h lundi, la Minganie de 10h30 à 14h30, Anticosti de 12h à 16h et Natashquan de 9h30 à 13h30.

Les deux événements sont reliés à une dépression remontant du Colorado.