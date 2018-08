Les pourparlers se poursuivent entre Tata Steel et les Innus

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les discussions ont repris mercredi matin entre la communauté innue de Matimekush-Lac-John et la minière Tata Steel dont les opérations sont complètement suspendues depuis mardi.

Plusieurs centaines de travailleurs ont été évacués du site hier. La semaine dernière, les Innus ont installé une barricade sur l’unique chemin d’accès à la mine.

Ils affirment que Tata Steel ne leur a pas versé certaines redevances promises. Ils réclament aussi une meilleure protection de l’environnement. De son côté, la minière réfute ne pas avoir respecté l’entente conclut avec les Premières Nations.

«Pour l’environnement et les redevances, nous leur avons proposé des vérificateurs et experts indépendants», a fait savoir Armand MacKenzie, Vice-Président Affaires gouvernementales et Relations publiques chez Tata Steel.

Le Conseil aurait refusé la proposition. M. Mackenzie affirme de plus que la minière tient des rencontres hebdomadaires avec le Conseil en lien avec l’environnement.

«La barricade du Conseil et de son Chef pénalise la centaine de travailleurs locaux autochtones», a-t-il déploré.

Des discussions entre les parties ont été entamées lundi. Ils n’en sont toujours pas venus à une entente. Les pourparlers ont repris mercredi matin. Le Chef du Conseil de bande, Tshani Ambroise, n’a pas encore retourné nos appels.

Tata Steel Minerals Canada exploite des gisements de fer près de Schefferville. Elle emploie 700 travailleurs, dont plus d’une centaine de travailleurs locaux autochtones.