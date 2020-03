Postes Canada modifie ses services

Afin d’à la fois desservir les Canadiens le plus efficacement possible et assurer la santé et la sécurité de son personnel, Postes Canada a apporté des changements à ses opérations. Les aînés auront notamment droit à une période spéciale pour eux.

En effet, les bureaux de poste exploités par Postes Canada, et non ceux situés chez un concessionnaire, ouvriront une heure plus tard et fermeront une heure plus tôt. De plus, la première heure d’ouverture sera réservée aux personnes à risque élevé dans cette pandémie de COVID-19, soit les personnes de 70 ans et plus et celles dont le système immunitaire est affaibli.

Évidemment, les clients devront respecter la norme de distanciation sociale de deux mètres. Postes Canada sera l’une des rares entités à encore accepter l’argent comptant, mais la clientèle est encouragée à utiliser la fonction de paiement sans contact.

Quant aux colis laissés au bureau de poste pour fins de ramassage, ils ne seront pas retournés à l’expéditeur après 15 jours, comme habituellement.

Pour ce qui est des colis livrés à la porte, Postes Canada a mis en place une politique « Sonner, déposer, quitter », faisant en sorte que les facteurs sonneront à la porte, laisseront l’article dans un endroit sécuritaire et se dirigeront à l’adresse suivante. Il n’y aura donc plus de signatures à la porte.

Les articles qui nécessitent une preuve d’âge, une pièce d’identité ou la perception de droits de douane se retrouveront directement au bureau de poste pour ramassage, sans restriction de temps pour le client à qui il est adressé. Les clients recevront une carte d’avis de livraison.