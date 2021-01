Port-Cartier et Uashat mak Mani-utenam se joignent au projet de zone d’innovation à Sept-Îles

La communauté de Uashat mak Mani-utenam et la Ville de Port-Cartier donnent leur appui pour la création d’une zone d’innovation à Sept-Îles.

Au mois d’août 2020, la Ville de Sept-Îles et ses partenaires ont déposé une demande de reconnaissance d’une zone d’innovation auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Parmi les autres organisations impliquées dans le projet, on retrouve le Cégep de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles, les grandes entreprises dont ArcelorMittal, IOC et Aluminerie Alouette, ainsi que des PME comme SFP Pointe-Noire, Bioénergie AE et Métal 7.

Pour la Ville de Sept-Îles, une zone d’innovation permettrait d’attirer les travailleurs dans la région, d’augmenter les investissements et de mieux rejoindre les marchés nationaux et internationaux.

En appuyant le projet de zone d’innovation, la communauté de Uashat mak Mani-utenam et la Ville de Port-Cartier auront un siège au sein du futur conseil d’administration de l’organisme. « L’appui de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam et de la Ville de Port-

Cartier apporte une plus-value importante à la structure de gouvernance de la future organisation », explique le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Pour le maire de Port-Cartier, M. Alain Thibault, les différentes communautés et municipalités de la région doivent collaborer pour le développement économique. Il dit : « L’essor des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles est étroitement lié et la mise en commun d’outils de développement comme la zone d’innovation ne pourra qu’être bénéfique à nos entreprises et nos économies respectives. »

De son côté, le chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike Mckenzie, croit qu’une zone d’innovation pourra aider les entreprises de sa communauté à «croître, dans des marchés de plus en plus compétitifs. »

La création de la zone d’innovation de Sept-Îles est en attente de l’approbation du ministère de l’Économie et de l’Innovation.