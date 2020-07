Port-Cartier et Gallix à l’honneur dans une vidéo

Alexandre Bertrand, un résident de Neuville a profité de son passage sur la Côte-Nord au début juin pour réaliser une vidéo mettant en valeur les paysages de Port-Cartier et de Gallix.

Celui-ci avait été invité avec sa conjointe par des amis à aller passer une semaine dans le secteur Gallix à la Plage Rivière-Brochu. Il a décidé de joindre l’utile à l’agréable en réalisant une vidéo des paysages qui l’entouraient durant son voyage.

Parmi tous les lieux visités par M. Bertrand, il affirme avoir un coup de cœur pour la Baie des tous nus. « J’adore la quiétude de ce lieu et toute la sérénité que l’on peut y retrouver ». D’ailleurs, celui qui se décrit comme étant« totalement vendu» à la Côte-Nord, recommande fortement la région à tous les tourismes et que ceux-ci ne devraient pas hésiter à visiter la Côte-Nord au cours de l’été.

Alexandre Bertrand à commencé récemment a faire des vidéos qui résument ses voyages. L’utilisation d’un drône permet d’avoir des images à couper le souffle. La vidéo de son périple sur la Côte-Nord aura pris environ 40 heures à monter.

Il espère que sa vidéo sera vu par le plus gens de possible et pas simplement les Nord-côtiers. « Je veux faire découvrir la Côte-Nord aux gens et qu’ils voient les mêmes paysages magnifiques que j’observe quand je suis de passage dans la région. Le contact avec la nature est tellement facile sur la Côte-Nord.»

Dans la vidéo, on peut y apercevoir les paysages de la plage Rivière-Brochu, de la chute de la Rivière aux rochers en plein coeur de Port-Cartier et de la Baie des tous nus. On peut aussi y apercevoir la carcasse échoué du Lady era à Port-Cartier et quelques mammifères marins du haut des airs.