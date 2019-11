Pont sur le Saguenay : Martin Ouellet relance encore le gouvernement

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, vient tout juste ce mardi après-midi de déposer à l’Assemblée nationale une motion exigeant du gouvernement qu’il lance, dans les prochaines semaines, les appels d’offres pour la mise à jour des études sur le pont sur le Saguenay. Le gouvernement a refusé d’y donner suite.

Le texte de la motion dit précisément que l’Assemblée nationale « demande au gouvernement de lancer les appels d’offres d’ici la fin de l’année 2019 pour l’attribution d’un contrat de services professionnels pour la mise à jour des études dans le cadre du bureau de projet pour la construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine au-dessus de la rivière Saguenay ».

Martin Ouellet a aussi réclamé « que l’Assemblée nationale constate que le manque de fiabilité du service de traversier de la STQ rend nécessaire la construction d’un « premier lien » entre la Côte-Nord et la Capitale-Nationale ».

La motion du leader parlementaire du Parti québécois, déposée conjointement avec trois autres députés, souligne au passage que le bureau de projet du pont a pour mandat de mettre à jour les informations et les études pertinentes réalisées antérieurement, de procéder à une analyse socioéconomique, d’élaborer le dossier d’opportunité en respect de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique et finalement, de consulter les citoyens, les groupes et organismes et recueillir les préoccupations

Évidemment, M. Ouellet n’a pas manqué de rappeler que le premier ministre François Legault s’est prononcé en faveur du bureau de projet pendant la campagne électorale et que le projet est inscrit dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2020 comme étant « à l’étude ».