Plusieurs vols de véhicules dans la Manicouagan

Depuis le début de l’été, le poste de la MRC de Manicouagan de la Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une douzaine de dossiers pour des vols de véhicules sur son territoire. Le corps policier en profite donc pour rappeler des conseils de prévention afin d’éviter d’être une victime de ces vols.

Le premier de ces conseils est de toujours avoir la clé sur soi plutôt que de la laisser dans l’habitacle, ou encore pire, directement dans le contact. Il ne faut pas non plus dissimuler un double des clés dans le véhicule ou quelque part dans la carrosserie. « Dans la majorité des vols, les clés avaient été laissés à l’intérieur du véhicule », a précisé le porte-parole régional de la SQ, Hugues Beaulieu.

Il faut, bien sûr, toujours verrouiller ses portières, que le véhicule soit en milieu urbain ou rural, et ce, peu importe l’heure. Le Code de la sécurité routière prévoit d’ailleurs que « nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières ». Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $, plus les frais.

La SQ recommande aussi, lors d’une vente d’un véhicule par le biais d’un site web de petites annonces, de ne pas divulguer l’adresse de son domicile et de convenir d’un endroit autre que son domicile pour l’essai du véhicule à vendre.

Une attention particulière portée aux véhicules et aux personnes qui ne sont habituellement pas dans votre environnement peut aussi être utile, ceci « sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle », d’ajouter le corps policier.

Évidemment, on peut contacter les policiers au 310-4141 ou *4141.