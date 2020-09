Plus d’un million de $ pour Anticosti

Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a annoncé lundi 28 septembre l’attribution de 1,2 million de dollars à l’Île d’Anticosti.

« L’Île est un peu mythique pour les Québécois et lorsqu’on la découvre on comprend cette demande d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO », a confié Benoit Charrette. 400 000 $ sont attribués à la finalisation de la production du dossier de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO et 800 000 $ à la création et à la gestion d’une réserve de biodiversité.

« Un des critères fondamentaux, aussi bien pour l’UNESCO que pour le gouvernement, est que ce patrimoine soit accessible et pour cela il faut des infrastructures. C’est pour cela que le gouvernement accorde dans une première phase 800 000 $ pour la réserve », précise le ministre.

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles; ministre responsable de la région de la Côte-Nord, a précisé « le tourisme est l’avenir d’Anticosti et la candidature auprès de l’UNESCO est particulièrement importante. On le sait les sites répertoriés à l’UNESCO voient les visiteurs affluer et c’est ce que nous voulons pour l’île. Ces annonces font partie de notre politique de vouloir aider au développement de l’Île d’Anticosti. Cette île merveilleuse fait la fierté des Québécois ».

Le maire de l’île a tenu à remercier le ministre et a insisté sur le fait qu’il espérait que ce ne serait qu’un début. « Le gouvernement est un précieux partenaire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti dans le cadre de ses démarches visant à mettre en valeur son riche patrimoine naturel. Nous sommes très heureux de voir aujourd’hui cette collaboration se renforcer », souligne John Pineault, maire de la municipalité de L’Île-d’Anticosti.

Candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO

Les nouvelles ressources financières octroyées à Anticosti vont permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et de produire des documents de soutien qui seront intégrés au dossier de candidature pour la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

« Les ressources financières requises pour la production d’un dossier de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO sont considérables. Ce soutien nous permet de compléter l’élaboration d’un dossier de grand calibre qui nous rapprochera de cette possible reconnaissance internationale. L’annonce d’aujourd’hui est non seulement une bonne nouvelle pour les Anticostiens et Anticostiennes, mais pour tout le Québec puisque nous avons la chance de faire briller ce joyau québécois à l’international », poursuit M. Pineault.

Réserve de biodiversité

800 000 $ sont attribués afin de créer une réserve de biodiversité. Elle va permettre de protéger l’intégrité des principaux sites fossilifères de l’île, qui sont au cœur de sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. De plus, elle mettra en valeur certains de ses plus beaux territoires et pavera la voie au déploiement de la nouvelle stratégie de tourisme d’Anticosti.

« Nous accueillons avec enthousiasme la décision du gouvernement d’appuyer financièrement la création et la gestion de la réserve de biodiversité projetée. Ces sommes contribueront à développer un plan de gestion digne d’un site exceptionnel comme l’île d’Anticosti et d’embaucher du personnel pour le mettre en œuvre », complète M. Pineault.