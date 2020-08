Plus de peur que de mal!

Policiers et pompiers n’ont pas chômé dans la dernière heure à Sept-Îles. Après avoir répondu à un appel à 15h05 pour une collision entre un véhicule et un motocross sur la rue Decoste dans le parc Industriel, sans grave conséquence alors que le pilote de la moto a refusé un transport en ambulance, ils sont intervenus pour un accident sur Napoléon près de Jolliet. La personne qui conduisait un scooter a fait une mauvaise manœuvre de freinage et s’est blessée dans sa chute. Elle a été transportée au centre hospitalier pour des blessures légères, a fait savoir le service des communications de la Sûreté du Québec.