Plus de 200 gamers s’affrontent au SLAN Révolution

Le gymnase du Cégep de Sept-Îles a vrombi au rythme des ordinateurs samedi et dimanche alors que plus de 200 gamers de 14 ans et plus se sont affrontés pendant 24 heures consécutives au SLAN Révolution 2019.

De ce nombre record de participants au SLAN, une trentaine de survivants étaient encore rivés devant leurs écrans dimanche midi au terme des 24 heures.

«Ils sont pas mal bon d’avoir survécu ça, moi je ne serais pas capable», louange Cédric Vibert, membre du comité organisateur du tournoi.

De la poutine était en vente sur place pour l’occasion.

«Ils se sont nourris au Red Bull et au café», croit plutôt Cédric Vibert.

On rapporte quelques problèmes informatiques mineurs, mais aucun problème grave n’est venu entraver le bon déroulement de cette 14e édition.

Parmi les sept tournois au programme, celui de Rainbow Six Siege s’est éternisé dû à une lutte acharnée entre les équipes, mais aussi dû au fait de plusieurs crashs d’ordinateurs.

«Ça s’est terminé à 6h du matin, juste parce que deux équipes ont abandonné. Sinon, ça aurait fini beaucoup plus tard», relate un participant.

Les gagnants :

Rocket League : Les Tilteurs

Global Offensive : Liberty Gaming

Rainbow Six Siege : Rode Gaming

League of Legends : Rode Gaming

Smash Melee : William McKinnon

Smash Ultimate : William McKinnon

Rust Modern Warfare 2 : William McKinnon