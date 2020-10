Plus de 15 millions de dollars pour Alouette

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord Jonatan Julien a annoncé vendredi 23 octobre que l’aluminerie Alouette obtenait 15,7 millions de dollars dans le cadre de la transition énergétique.

Jonatan Julien a fait deux annonces importantes. La première, les gouvernements provincial et fédéral octroient 15,7 millions de dollars à l’aluminerie afin de contribuer à la conversion de ses fours au gaz naturel liquéfié. « Cela va leur permettre de diminuer de 15000 tonnes leur gaz à effet de serre », a précisé le ministre. « Alouette a déjà fait des efforts substantiels pour diminuer son impact environnemental. »

La deuxième annonce du ministre Julien concernait l’octroi de 8,5 millions de dollars à Énergir pour la mise en place de la desserte de gaz naturel liquéfié sur la Côte-Nord, seule région qui n’en bénéficiait pas jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de la première aide d’un programme mis en place par le gouvernement en 2021. Jonatan Julien a aussi précisé que le gouvernement allait insister sur le développement de la production de gaz naturel renouvelable au Québec dans les prochaines années. Énergir a précisé que l’entreprise est actuellement en discussion avec d’autres entreprises de la Côte-Nord qui pourraient être desservies dans les prochaines années.

L’aluminerie investit 23,3 millions de dollars pour la conversion des rampes, brûleurs et autres équipements dédiés à la cuisson des anodes. « C’est une étape historique pour Alouette », a précisé Michel Huot, Président et chef de la direction par intérim de l’aluminerie. « Les travaux auront lieu sur toute l’année 2021 pour une mise en service à la toute fin 2021. Cela va nous permettre de diminuer de 15 % la production de gaz à effet de serre et de diminuer la production de particules fines. »

« Nous travaillons chaque jour à minimiser notre empreinte environnementale et la concrétisation d’un tel projet y contribuera significativement », affirme le président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, M. Michel Huot. « Nos employés et notre communauté ne peuvent que se réjouir de cette nouvelle qui témoigne de la confiance de notre gouvernement et de nos actionnaires envers le futur de notre organisation », ajoute-t-il avec fierté.

« Grâce à une entente d’approvisionnement en GNL à long terme avec Gaz Métro GNL, filiale d’Énergir, Aluminerie Alouette sera alimentée en gaz naturel liquéfié directement à son usine. Ainsi, le fournisseur assurera la liquéfaction du gaz à ses installations de Montréal, puis en effectuera le transport par camion spécialisé jusqu’à Sept-Îles où il sera responsable du stockage et de la vaporisation à ses nouvelles infrastructures, sur le site de l’aluminerie », précise Alouette. Mais cela n’entraînera pas une augmentation de la circulation des camions sur la 138 puisqu’ils remplaceront ceux transportant actuellement du mazout lourd. En effet, le gaz liquéfié va être transporté par iso-conteneurs.

Pour Développement économique Sept-Îles, cette desserte représente le début d’une nouvelle aire. « Sept-Îles a besoin du gaz naturel pour rivaliser avec les autres villes d’Amérique du Nord et d’ailleurs en ce qui concerne l’attraction d’investissements étrangers. Qu’une entreprise de chez nous puisse être desservie en gaz naturel représente un atout stratégique dans nos démarches de promotion et de prospection » affirme Martin Lévesque, directeur général de Développement Économique Sept-Îles.

« Cette annonce représente l’aboutissement de plus de 20 ans d’efforts concertés de DÉSI, des acteurs du milieu, des entreprises et des élus de l’ensemble de la Côte-Nord », ajoute Madame Chantal Pitt, présidente de Développement Économique Sept-Îles.