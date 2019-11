Plan de déneigement : Sept-Îles prévoit 500 000$ de plus

La Ville de Sept-Îles a adopté son plan de déneigement 2019-2020 lors de la séance du conseil municipal du 11 novembre. La somme de 4,2 M$ a été budgétée, soit 500 000 $ de plus que l’an passé.

Cette hausse du budget s’explique par un ajustement par rapport aux années passées. Le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam, précise qu’il s’agit d’une prévision.

Parmi les nouveautés cette année, le déneigement du secteur Clarke sera effectué par un entrepreneur. Les équipes qui étaient assignées à ce secteur seront disponibles pour effectuer le travail plus rapide dans les autres secteurs.

De plus, la ville testera une nouvelle approche dans le secteur délimité par les rues Bourgeois, Smith et Giasson (district de Jacques-Cartier). La neige y sera soufflée sur les terrains plus tôt dans l’hiver, et à trois ou quatre reprises, au lieu de deux selon l’usage habituel.

Le conseiller municipal, Michel Bellavance, s’est opposé à l’adoption du plan de déneigement. Il maintient que la Ville devrait procéder à l’enlèvement de la neige plus régulièrement pour des raisons de sécurité.