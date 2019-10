Place aux jeunes se déploiera dans trois nouvelles MRC de la Côte-Nord

La Côte-Nord pourra dorénavant faire beaucoup plus dans ses démarches pour attirer les jeunes à s’établir et à travailler sur son territoire puisque Québec bonifie à 1,5 M$ sur cinq ans l’aide financière accordée au programme Place aux jeunes en région.

Adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin a profité de sa visite à Baie-Comeau vendredi, dans le cadre des Journées de la jeunesse, pour confirmer la nouvelle. Elle découle de l’engagement du gouvernement provincial, dans son budget 2019-2020, de doubler les investissements consentis à Place aux jeunes en région.

Sur la Côte-Nord, le budget fait plus que doubler. Le nombre d’agents de migration passera de deux à cinq. Actuellement, le programme est offert par les Carrefours jeunesse-emploi des MRC de Manicouagan et de La Haute-Côte-Nord, mais il sera étendu aux MRC de Sept-Rivières, de la Minganie et de Caniapiscau.

Des démarches sont en cours pour desservir la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Si elles portent fruit, un nouveau financement s’ajoutera.

« Avec la rareté de la main-d’œuvre que l’on vit, les jeunes qui quittent la Côte-Nord et qui ne reviennent pas, c’est pour ça qu’on investit 1,5 M$ aujourd’hui. C’est important parce que nos jeunes ont besoin de comprendre qu’il est possible de vivre en région, qu’il est possible d’avoir un emploi de qualité en région, qu’il possible d’être heureux en région », a souligné M. Poulin lors d’une annonce médiatique tenue au Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan.